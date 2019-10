"Um novo começo”. Bloco disponível para Geringonça 2.0

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, declarou-se esta quinta-feira à noite disponível para nova etapa da chamada “Geringonça”.

Num jantar-comício no Porto, Catarina Martins manifestou que o partido abre a porta à repetição de um novo Governo apoiado pelas esquerdas.

“Todo o país sabe, na segunda-feira, que o Bloco de Esquerda contará para novas soluções que partem precisamente de onde a Geringonça parou. Um novo começo”, afirmou Catarina Martins.

A líder bloquista quer que este novo começo seja sem surpresas e sublinha que o partido está preparado para todos os cenários após as eleições de domingo.

“E aí estaremos na segunda-feira, e não é segredo, como sempre estivemos, com determinação e sem nunca nos cansarmos, com humildade para ouvir, com orgulho no que fizemos, com confiança no povo deste país que nunca desiste. Somos o Bloco de Esquerda, não guardamos surpresas para segunda-feira, não temos segredos para a gente deste país, estamos preparados para tudo”, declarou Catarina Martins.

A apoiar um eventual Governo socialista no Parlamento ou fazendo parte do executivo? Fica a questão.