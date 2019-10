Tancos, mais rua e o regresso dos Centenos

Bloco de Esquerda. Catarina ganhou a rua e deu um “chega para lá” ao PS

Na segunda semana de campanha, o Bloco de Esquerda (BE) foi até à rua e não se arrependeu.

Começou tímido em Lisboa e Viseu, mas o alento chegou a norte do país com Espinho, Vila Nova de Famalicão e Braga a colocarem Catarina Martins mais à vontade no género de ação que não parece estar no ADN do partido: as arruadas.

Foi também a norte que a líder bloquista deu os números aos objetivos eleitorais. Pediu mais deputados: o primeiro em Viseu e em Viana do Castelo e o segundo em Braga.

Estes foram alguns dos números apontados para o reforço pedido para 6 de outubro pela líder do Bloco que, depois de uma campanha apostada em falar no que foi feito e no que falta fazer, assumiu, pela primeira vez, a responsabilidade por parte do que não foi feito. Foi o “mea culpa” de Catarina Martins em áreas como a saúde e aos funcionários públicos.

Valeu o esforço da líder bloquista em manter a campanha afastada casos e das tricas. Catarina Martins matou à primeira a disputa de “Centenos” entre PS e PSD, mas não resistiu a dar um “chega para lá” a António Costa e lembrar-lhe que o PS não ganhou as eleições. Foi a reação da líder do BE que se impôs ao ataque socialista protagonizado Augusto Santos Silva. E, quinta à noite, Catarina quis deixar bem claro que está disponível para uma nova gerigonça.

A exceção entre os “casos” foi, claro está, Tancos. Uma presença inconveniente que, mesmo contra a vontade do BE, teimou em ficar até ao fim.

Mas, foram as propostas do partido para o país que fizeram o dia a dia dos bloquistas que, à semelhança das europeias, quiseram fazer uma campanha pela positiva. Se em maio, o resultado foi favorável, não havia razão para mudar a estratégia de jogo.

E, na preparação para o jogo eleitoral de 6 de outubro, entraram em campo, já na reta final, Francisco Louçã e Marisa Matias. Os dois bloquistas foram dois dos reforços da segunda semana de campanha do BE rumo às legislativas.