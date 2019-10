"Sondagem das sondagens". PS pode vencer eleições com 38% dos votos

Segundo a “Sondagem das Sondagens” , o PSD será a segunda força política no parlamento, com 27% dos votos - menos 11 pontos percentuais do que os socialistas. Os social-democratas conseguiram, na reta final da campanha, regressar aos valores de popularidade de outubro de 2018, mas isso não deverá chegar para ultrapassar os socialistas nas intenções de voto.

O mesmo modelo aponta os bloquistas como a terceira força política, com 10% dos votos. A CDU deverá ser o quarto partido mais votado, reunindo 7% das intenções de voto.

O CDS, que de acordo com as previsões deste modelo tinha, em maio deste ano, a mesma percentagem do que o Bloco de Esquerda, deverá ter cerca de 5% dos votos. Segue-se o PAN, que ficará, segundo esta previsão, a pouco mais de 1% atrás do CDS-PP, com 3,8% dos votos.