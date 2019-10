Rui Rio. Centeno "teve uma intervenção absolutamente desastrosa" nesta campanha

O presidente do PSD, Rui Rio, reagiu esta sexta-feira às declações do ministro das Finanças, Mário Centeno, considerando que o também candidato a deputado pelo PS "teve uma intervenção absolutamente desastrosa" nesta campanha.

"O doutor Mário centeno teve uma intervenção absolutamente desastrosa ao longo da campanha eleitoral. Primeiro, porque veio criticar os nossos números sabendo, porque tem conhecimentos técnicos, que aquilo que estava a dizer não era verdade. Quando foi desafiado para um debate, fugiu ao debate e, agora, baixou demasiadamente o nível. Demonstra alguma falta de capacidade para a política. Sabe fazer umas contas, mas para a política demonstra falta de capacidade. Não há necessidade de partir para o insulto, disse Rio, à margem de um almoço com personalidades da área cultural, em Lisboa.



Na quinta-feira, numa intervenção num comício do PS em Setúbal, Centeno comparou o cenário macroeconómico do PSD à "aldrabice" de um comerciante que aumenta preços antes da época dos saldos, advertindo que Rui Rio vende o velho carro com uma pintura "novinha".

Rui Rio sublinhou que o PSD fez “um quadro macroeconómico com base naquilo que são as projeções do Conselho de Finanças Públicas, que é absolutamente isento, e em parte até também com o próprio Programa de Estabilidade do Governo que não diverge das nossas projeções nos primeiros anos”.

“Até o doutor Mário Centeno, pouco tempo depois de apresentarmos o quadro, disse que as nossas projeções eram prudentes. E elas são prudentes. Como eu disse, prudentes com ambição. É isto que eu respondo ao dr. Mário Centeno porque abaixo disto não tem resposta para dar”, rematou Rio.