Rio rejeita acusações de envolvimento na reação "acalorada" de Costa

O presidente do PSD, Rui Rio, rejeitou esta sexta-feira e considerou não ser "minimamente admissível" a acusação de António Costa de que o partido teria 'plantado' um incidente na campanha do PS.

Em declarações aos jornalistas antes de iniciar a tradicional descida do Chiado, em Lisboa, Rio escusou-se a comentar a exaltação do secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, relativamente a um homem que o abordou para o criticar "por ter gozado merecidas férias enquanto morriam pessoas" nos incêndios.



"Relativamente ao episódio prefiro não comentar, apenas lamentar o facto de o dr. António Costa ter dito que a direita - estava a referir-se ao PSD, o PSD não é de direita, mas era isso que estava a dizer - isso é que eu não acho minimamente admissível", reagiu o líder do PSD.



"Acho que as pessoas me conhecem. Alguma vez eu ia fazer semelhante coisa, por amor de Deus", acrescentou, dizendo ter esperança que, até ao final da campanha que termina esta sexta-feira, o líder do PS "venha repor o que sabe que não é verdade".



Rui Rio salientou que também "ouve muitas vezes coisas de que não gosta", referindo que tal aconteceu na quinta-feira, no Porto.



"Eu ando na rua, também me dizem muitas coisas de que não gosto e não vou dizer que PS, PCP e BE plantaram uma pessoa", afirmou.



Perante a insistência dos jornalistas se os políticos não têm direito a perder a cabeça, Rio admitiu que sim, mas reiterou que não queria comentar o episódio em concreto.



"Lamento que dr. António Costa diga que a direita o fez, a direita não sei se o fez, o centro não o fez de certeza e penso que a direita também não, mas falo pelo centro que é o PSD", disse.



O secretário-geral do PS acusou a "direita" de ter hoje "plantado" um homem no final da arruada socialista, no Terreiro do Paço, em Lisboa, para o "caluniar" sobre os incêndios de Pedrógão Grande de junho de 2017.