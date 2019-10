Menos um deputado eleito pela Guarda. "Situação é dramática"

Deolinda, 82, vive em Santa Marinha, concelho de Seia. Anda a varrer a rua, onde já tem poucos vizinhos. “Não há aqui ninguém, ninguém varre as ruas, vou votar por quem?”, desabafa. Os mais jovens, como os filhos e os netos de Deolinda, rumaram a outras paragens, o que faz com que o distrito da Guarda esteja a perder população. Deste modo, perde também representatividade na Assembleia da República. Nas eleições legislativas de 6 de outubro, o círculo eleitoral da Guarda passa a eleger três deputados em vez de quatro. Para o deputado Santinho Pacheco, o segundo da listas do PS, a única forma de contornar o cenário é a aposta na Regionalização. “A única forma que eu vejo para inverter é cumprir a Constituição, ou seja, regionalizar e instituir as regiões administrativas, no sentido de fazer discriminação positiva no território”. O candidato diz que o problema do Interior é a falta de poder. “Menos uma pessoa, temos menos poder de influência”, afirma este candidato que é deputado há quatro anos. Santinho recorda que “em 1975, a Guarda elegia seis deputados e hoje o Porto elege mais do dobro e Lisboa três vezes mais”. O deputado socialista, para quem “a valorização do Interior tem que ser levada muito a sério”, confessa que há uma certa hipocrisia, porque há muitos políticos que falam no Interior, mas quando chega a hora de tomar medidas concretas, a opção "vai sempre para os distritos que elegem mais deputados”.

“A questão é mais grave do que parece” O cabeça de lista do PSD pelo distrito da Guarda, o deputado Carlos Peixoto, aponta também um caminho para enfrentar a falta de representatividade das regiões interiores: “Os votos dos emigrantes oriundos de cada um dos distritos poderem contar no distrito e não pelo círculo da Europa. Isto invalida a perda de deputados pela Europa ou fora da Europa, mas representa ganho no continente.” “A questão é mais grave do que parece”, aponta Peixoto, deputado há 10 anos. "Há muitos recenseados no distrito que já cá não residem e, também é por isso que o distrito tem números de abstenção tão elevados. Em termos reais, o distrito da Guarda arrisca-se, num futuro próximo, ter dois ou até um deputado apenas. Basta haver uma atualização das residências das pessoas para que o drama seja ainda maior”, alerta o deputado do social-democrata. “Um dia, organizei um encontro entre os deputados do Interior e aquilo que verificámos era que havia 18 deputados do PSD no Interior, enquanto o Porto tinha 19", refere, concluindo, que "um país que não trata da representatividade do seu território é um pais do terceiro mundo e isto é uma das causas do atraso dos territórios de baixa densidade”. José Pedro Branquinho, mandatário distrital da CDU, lembra antecedentes que devem ser tidos em conta. “Até 1987, a Assembleia da República tinha 250 deputados e os partidos do poder entenderam que era necessário reduzir e passaram para 230. Mas as políticas de coesão territorial nestes 32 anos não funcionaram e levaram a que o distrito perdesse, nos últimos 20 anos, mais de 20 mil eleitores." Branquinho responsabiliza "uma política errada para o Interior", uma vez que a representatividade vestá sempre ligada às pessoas e, não havendo pessoas, não há representatividade". "A representatividade não pode ser feita pela dimensão do território, tipo ' tenho ali 10 mil hectares e tenho direito a um deputado'”, ironiza.