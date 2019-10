Jerónimo pede força contra maioria absoluta do PS. "Andariamos para trás de certeza"

Votar na CDU é garantir que não haverá recuos nos direitos reconquistados nos últimos quatro anos e de que o PS não vai ficar com as "mãos livres" para recuar, afirmou esta sexta-feira o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, num comício de encerramento da campanha, em Braga.

"No dia 6, o PS tivesse as mãos livres e ficasse com uma maioria absoluta, não tenhamos ilusões, andariamos para trás de certeza, porque não se libertou das imposições da UE, do euro, dos interesses do grande capital e, por isso, pula sempre o pezinho para se entender com o PSD e CDS em matéria de direitos fundamentais dos trabalhadores", afirmou Jerónimo de Sousa.



Nas eleições de domingo, alertou, "a questão é saber se é possível avançar ou se vamos andar para trás. Este dilema tem razão de ser quando olhamos para o que se passou nos últimos quatro anos".

O líder comunista recuou às eleições de 2015 para recordar que a CDU fez parte da solução que travou um Governo PSD/CDS e que ajudou a" devolver ao povo o que lhe tinha sido tirado".

"Valeu a pena a nossa contribuição, a nossa proposta, em termos de reposiçao de rendimentos e direitos. Todos estes avanços têm a marca do PCP, da CDU", reivindicou.

Para Jerónimo de Sousa, o PS "não mudou" durante o Governo da "Geringonça", com o apoio dos partidos da esquerda.

"O PS tinha mudado. Não, não mudou. A grande questão era a correlação de forças na Assembleia da República, em que o Governo minoritário do PS não podia fazer o que queria, por isso é que estes avanços foram alcançados e é preciso que a partir de dia 6 sejam continuados", afirmou.

Jerónimo de Sousa defende que "avançar é preciso" e alerta que o PS tem "dado sinais suficientes de que pode estar disposto andar para trás: foi assim no BPN, no setor do táxi, nas PPP e na legislação laboral".