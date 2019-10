Jerónimo defende manutenção do dia de reflexão. E desvaloriza sondagens

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu, esta sexta-feira, a manutenção do dia de reflexão, contrarianda a tese de constitucionalistas ouvidos pela Renascença.

"O dia de reflxeção não tem mal nenhum, antes pelo contrário. Permite esse espaço para refletir. Espero que não venham querer alterar a lei eleitoral por causa disso, a pensar noutra coisas", disse o líder do PCP, durante uma ação de campanha numa exploração pedreira familiar em Boelhe, Penafiel.

De novo confrontado com as sondagens, Jerónimo repetiu as suas teses, que passam por as desvlorizar: "As sondagens, por enquanto, ainda não votam. Geralmente, não faço grandes análises porque em toda a experiência de batalhas anteriores o grau de falhanço tem sido notório. Umas mais assim, outras mais assado? A sondagem que fazemos é no terreno. Sentimos um apoio crescente à CDU."

Noutro plano, Jerónimo de Sousa considera ser ainda cedo para estar a fazer contas sobre o pós-eleições, mas admite dialogar com o PS e outros partidos, a partir de segunda-feira, conforme os resultados.

"Em primeiro lugar, lembrar que temos relações normais com o PS. Neste momento, ainda não estamos a fazer contas. Estamos a aguardar pelo resultado. Em conformidade com esse resultado e a arrumação de forças que se verificar na Assembleia da República, o processo se desenvolverá. No plano das relações, com certeza falaremos com o PS como com outras forças políticas, na certeza de que procuraremos dar uma contribuição para que as coisas avancem", disse Jerónimo de Sousa.