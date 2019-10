Ferreira Leite diz que Rio deve continuar à frente do PSD mesmo se perder

A antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite defende que Rui Rio deve manter-se como presidente do PSD mesmo que perca as eleições de domingo, considerando que "não há ninguém" que possa mobilizar como ele a população.



Em declarações aos jornalistas antes de acompanhar Rui Rio na tradicional descida do Chiado em Lisboa, a antiga ministra das Finanças, sua apoiante de primeira de hora, elogiou o caráter "genuíno e diferente" do presidente do PSD.

"O país devia compreender que tem uma oportunidade rara de poder escolher uma pessoa verdadeiramente diferente do que tem sido a classe politica: tem uma forma especial diferente, genuína, consciente, não se importa com as consequências, mas não arreda um milímetro das suas convicções e maneiras de estar", afirmou.

Questionada se Rui Rio se deve manter à frente do partido mesmo que perca as eleições de domingo, Ferreira Leite disse ter "poucas dúvidas acerca disso".

"Acho que evidentemente não há ninguém que se perfile que tenha qualquer tipo de capacidade de mobilizar a população como ele mobilizou a despeito da situação política", disse.