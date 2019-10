António Costa faz derradeiro apelo ao voto para não ser "Governo a prazo”

Sem pedir maioria absoluta, o líder socialista, António Costa, encerrou esta sexta-feira a campanha com um apelo ao reforço do PS nas eleições legislativas de domingo.

“Se queremos um novo Governo do PS, para o horizonte da legislatura temos, de garantir que vamos ter na Assembleia da República o número deputados suficientes para garantir estabilidade a um novo Governo do PS”, declarou António Costa num comício, no Porto.

“Precisamos de dar força ao PS para ter governo para o horizonte da legislatura, que não seja Governo a prazo”, sublinhou.



O líder socialista quer continuar a ser primeiro-ministro, mas de um governo sem as “mãos atadas”.

António Costa pede, por isso, as “condições de necessárias para fazer mais e melhor”.

“Foi isso que as pessoas me pediram na rua. Obrigado pelo que foi feito, mas há mais para fazer”, declarou o secretário-geral do PS.