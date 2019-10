Agregador de sondagens da Renascença mostra que PS pode vencer eleições com 38% dos votos

O Partido Socialista vence as eleições legislativas com 38% dos votos, segundo a previsão do modelo estatístico da Renascença que, agregando várias sondagens, procura filtrar o ruído estatístico para estimar o verdadeiro valor da opinião pública.

Reunindo as múltiplas sondagens publicadas esta sexta-feira - último em que a lei eleitoral permite a publicação de estudos de opinião – os socialistas deverão obter 38,3% dos votos. Um valor que, segundo os analistas, não deverá chegar para a maioria absoluta.

Segundo a "Sondagem das sondagens", o PSD será a segunda força política no parlamento, com 27% dos votos – menos 11 pontos percentuais do que os socialistas. Os social-democratas conseguiram, na reta final da campanha, regressar aos valores de popularidade de outubro de 2018, mas isso não deverá chegar para ultrapassar o PS nas intenções de voto.