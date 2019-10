Afinal, ​António Costa estava ou não de férias durante o incêndio de Pedrógão Grande?

No dia seguinte, o chefe do Governo visitou os concelhos mais afetados pelo incêndio: Pedrogão Grande, Castanheira da Serra e Figueiró dos Vinhos. Em declarações aos jornalistas, apelou aos cidadãos nas áreas atingidas por incêndios que cumpram as ordens das autoridades, nomeadamente de evacuação.

A notícia falsa de que António Costa estava de férias durante o incêndio de Pedrógão, em que morreram mais de 60 pessoas, tem sido frequentemente utilizada como arma de arremesso política nas redes sociais e entre o líder do PSD, Rui Rio, e a campanha socialista.

Durante a crise dos motoristas de matérias perigosas, em agosto deste ano, António Costa referiu-se por três à ausência do líder social-democrata, desvalorizando as críticas de Rui Rio, que acusou o Governo de montar um “círculo mediático”.

Perante as críticas de António Costa de falta de comparência, Rui Rio respondeu em Viseu: "o que está em causa neste caso era eu entrar ou não num circo mediático durante quatro ou cinco dias. Mas o que esteve em causa quando ele pura e simplesmente não interrompeu as férias foi a morte de mais de 60 pessoas", frisou, considerando que aquilo que António Costa disse "foi de infelicidade enorme".

Esta posição do secretário-geral do PSD mereceu um contra-ataque do gabinete do primeiro-ministro.

“Em 17 de Junho de 2017, o primeiro-ministro não estava de férias e no dia 18 de manhã estava em Pedrógão reunido com os presidentes de Câmara dos concelhos mais atingidos. Os presidentes de Câmara da Sertã ou da Pampilhosa, por exemplo, podem confirmá-lo. Os deputados do PSD de Leiria também estiveram com o primeiro-ministro quando visitou o posto de comando”, pode ler-se no texto enviado ao diário.

O gabinete do primeiro-ministro esclarece ainda que “nos dias seguintes", ele coordenou os apoios de emergência e a preparação dos trabalhos de reconstrução” e esteve ainda presente no primeiro funeral das vítimas.

António Costa apenas entrou em período de férias no final do mês de junho de 2017, precisamente quando se deu o roubo das armas em Tancos. Entendeu então que não se justificava interrompê-las.