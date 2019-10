Verde cor-de-rosa e azul cinzentão

A vitória do Sporting sobre o LASK e a derrota do FC Porto frente ao Feyenoord, na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, são os destaques da imprensa desportiva desta sexta-feira.

São os leões que ocupam maior área nas manchetes. "Resultado cor-de-rosa", titula o "Record". Leão feliz soma segundo triunfo na era Silas, com uma reviravolta de cinco minutos. "Valeu Bruno", assinala "O Jogo". O médio cruzou para o golo do empate, apontado por Luiz Phellype, e deu a vitória ao Sporting com o sétimo golo da época. "A Bola" salienta que o "leão salva a honra" de Portugal, numa semana europeia negativa.

E chegamos ao FC Porto. "Dragão com ferros morre", anuncia o "Record", destacando as duas bolas à barra e uma ao poste, entre uma miríade de oportunidades perdidas. "Asneiras", castiga "O Jogo", falando de "erros defensivos graves e muito desperdício".

Nota, ainda, para a derrota do Vitória de Guimarães na receção ao Eintracht Frankfurt, por 0-1, e para o empate, a dois golos, do Braga com o Slovan Bratislava, em casa.