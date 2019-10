Sandro Mendes. “Se não houver curso nunca vou poder tirá-lo"

O treinador do V. Setúbal comentou a polémica das habilitações dos treinadores e lembrou o seu próprio caso: “Estou à espera que abram o IV Nível para o poder tirar. Se não houver curso nunca vou poder tirá-lo.”

Sandro Mendes concluiu recentemente o III Nível e, tal como Jorge Silas, também não tem o IV nível exigido para treinar no escalão principal.

"Estou tranquilo e a fazer o que posso. Mesmo sabendo que me toca mantenho-me à parte da polémica que anda por aí. Já agora, quero dar os parabéns ao Silas por ter dois jogos e duas vitórias no Sporting", referiu.

Já sobre a partida de sábado para a Taça da Liga, contra o Sp. da Covilhã, Sandro Mendes prometeu aplicação máxima dos seus jogadores.

"Preparámo-nos com máxima seriedade, empenho e trabalho. Sabemos que vamos encontrar uma equipa com qualidade e a prova disso é a posição que ocupa na tabela da II Liga. O Covilhã é uma boa equipa, com bons jogadores e bem orientado. Vai-nos causar muitos problemas, mas temos a ambição de tudo fazer para conquistar os três pontos".

O técnico sadino admite "uma ou outra alteração no onze, mas sem mudanças radicais".

As outras equipas do Grupo B da Taça da Liga são o Benfica e o V. Guimarães.