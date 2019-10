Leixões goleia Boavista em jogo de preparação

Leixões e Boavista aproveitaram a pausa internacional para realizar um jogo de preparação, no Estádio do Mar, que terminou com uma vitória expressiva para a equipa da II Liga, por 4-1.

Segundo a nota do Leixões, os golos foram apontados por João Rodrigues, Júnior Sena, Derick Poloni e Pedro Pinto.

O Leixões vai parar apenas neste fim-de-semana e joga no dia 12 contra o Casa Pia. Já o Boavista só volta a competir para a Taça de Portugal, a 20 de outubro, contra o Desportivo de Chaves.