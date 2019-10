D. Chaves derrota Santa Clara e afasta açorianos

O D. Chaves, da II Liga, venceu o Santa Clara por 1-0, em jogo da Taça da Liga.

O único golo da partida foi apontado por Wagner, aos 51 minutos.

Nota ainda para o facto de Rashid ter falhado uma grande penalidade favorável aos açorianos.

Com esta segunda derrota na Taça da Liga, depois da derrota no Dragão, o Santa Clara está fora da luta pela qualificação para a final four.

O Chaves passa a somar três pontos, os mesmos que o FC Porto.

Classificação:

1- FC Porto 3 pontos/ 1 jogo

2- D. Chaves 3/1

3- Cova da Piedade 0/0

4- Santa Clara 0/2