Cova da Piedade confiante de que receberá o Benfica no seu estádio

O Cova da Piedade revelou, esta sexta-feira, que estão a ser feitas as vistorias ao Estádio José Martins Vieira, para o jogo da Taça de Portugal frente ao Benfica, e mostrou-se confiante de que o recinto será dado como apto para receber os campeões nacionais.

Em comunicado, o Cova da Piedade informou"que neste momento se encontram a realizar as vistorias ao estádio (...) para aferir as condições para a realização do jogo" da terceira eliminatória da Taça.

"Pese embora a menor capacidade do nosso estádio, a Administração da SAD entende que o proveito financeiro não se deve sobrepor aquilo que é o momento histórico que vamos viver, e que os nossos sócios e simpatizantes devem ter o privilégio, e a honra de receber o SL Benfica no Estádio Municipal José Martins Vieira", frisa a equipa da II Liga.

O Cova da Piedade garante que conta com o empenho da SAD e da Câmara Municipal de Almada, "que terá uma palavra final no apoio a dar a que este encontro se realize no seu município". Os piedenses esperam ter a "enorme satisfação" de receber o campeão nacional em título, "coisa que não acontecia desde 23 de abril de 1972".

"Deste modo, agradecemos a todos o contributo para que possamos realizar o jogo no nosso estádio, pois juntos somos mais fortes e o Cova da Piedade é de todos nós", termina o clube de Almada, no comunicado.



Os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão marcados para o fim de semana de 20 de outubro, após a paragem para as seleções.