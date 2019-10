Coimbrões – FC Porto já tem data, hora e estádio

O S.C. Coimbrões confirma que a partida contra o FC Porto para a Taça de Portugal vai realizar-se “às 18h45 de sábado, dia 19, no Estádio Dr. Jorge Sampaio”.

O clube explica que “o motivo de alteração de local de jogo prende-se com as restrições à lotação exigidas, por questões de segurança do Parque Silva Matos, não podendo a direção do clube aceitar que grande parte dos nossos adeptos não tivessem acesso” ao jogo.

A direção do Sporting Clube Coimbrões espera que esta partida frente aos dragões “ficará na história” do clube.

O estádio Dr. Jorge Sampaio é onde habitualmente joga a equipa do FC Porto B.