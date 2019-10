Augusto Inácio. “Os outros andaram a comer carne e eu ando a roer os ossos"

O treinador do D. Aves justifica a má posição do clube na I Liga com o pequeno orçamento e deixou uma metáfora.

"Isto é tudo muito bonito, mas o orçamento é praticamente metade daquele que tínhamos no ano passado. Com o dinheiro que temos devemos procurar os melhores. É assim, os outros andaram a comer a carne e eu ando a roer os ossos, até chegar novamente à carne", referiu Augusto Inácio.

O técnico lembra que o plantel é praticamente novo e tem tido muitas lesões. Por isso, este "é o ano menos zero".

"Contratámos 19 jogadores, saiu um plantel inteiro, só ficaram o Beunardeau e o Falcão da equipa titular. Temos o nosso limite, contratámos os jogadores lá fora porque no nosso campeonato não foi possível. Além disso, não vieram todos juntos. Esperava, mesmo assim, ter mais dois ou três pontos. Mas não é uma hecatombe. Encaro isto de forma fria, sabendo onde posso chegar”, referiu.

Inácio reconhece que está “preocupado, mas não vou meter as mãos na cabeça. Vou enfrentar as coisas de frente, com confiança. Acredito plenamente que vamos ficar na Liga.”

O D. Aves defronta o Tondela, este sábado, em jogo antecipado da 9.ª jornada do campeonato.