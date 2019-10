Zidane sem opções após nova lesão de Marcelo

Marcelo é a mais recente baixa no Real Madrid. O lateral-esquerdo brasileiro lesionou-se pela segunda vez esta temporada.

Em comunicado, o Real Madrid anunciou que o brasileiro sofreu um "estiramento no bícep femoral na perna direita".

Esta é a segunda lesão da época, depois de ter falhado quatro partidas no arranque da temporada dedvido a uma lesão no pescoço.

Marcelo é baixa confirmada para o último jogo do Real Madrid antes da pausa internacional, e Zidane terá de improvisar na posição de lateral-esquerdo, dado que não pode contar com Mendy e Marcelo, nem com Nacho, que já desempenhou a função esta época.