Ricardo Pereira nomeado para jogador do mês na Premier League

Ricardo Pereira está nomeado para o prémio de melhor jogador de setembro da Premier League.

O lateral-direito, que está de regresso às convocatórias da seleção nacional, está a rubricar um grande arranque de época pelo Leicester City, com dois golos em sete jogos no campeonato. Ambos marcados, precisamente, em setembro, frente a Newcastle e Tottenham.

Ricardo Pereira foi contratado ao FC Porto, no verão de 2018, por 22 milhões de euros. Desde então, assumiu-se como indiscutível e apontou quatro golos e sete assistências em 45 jogos.

Recentemente, o seu treinador no Leicester, o escocês Brendan Rodgers, expressou a sua indignação por Ricardo não ser chamado à seleção desde o Mundial 2018. Dias depois, Fernando Santos chamou-o para a dupla jornada com Luxemburgo, em Alvalade, e com Ucrânia, em Kiev, que contam para a fase de qualificação para o Euro 2020.

Em maio, no final da primeira época pelos "foxes", Ricardo Pereira foi eleito o melhor jogador do ano do Leicester. O defesa português foi nomeado pelos adeptos e pelos companheiros de equipa.

Os outros nomeados para melhor jogador de setembro na Premier League são Riyad Mahrez e Kevin de Bruyne, do Manchester City, Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, Heung-min Son, do Tottenham, Callum Wilson, do Bournemouth, e John McGinn, do Aston Villa.