Bétis empata na abertura de jornada

O Bétis empatou 1-1 diante do Eibar, no jogo que abriu a jornada 8 da Liga espanhola.

William Carvalho não jogou pelos da casa, mas Paulo Oliveira foi titular na equipa visitante.

Os bascos até marcaram primeiro, por Orellana, na marcação de uma grande penalidade. O Bétis empatou por Loren Morón.

As duas equipas estão empatadas na classificação do campeonato, com 9 pontos.

Resultados 8.ª jornada

Bétis 1–1 Eibar

Leganés – Levante (sábado, 12h00)

Real Madrid – Granada (sábado, 15h00)

Valencia – Alavés (sábado, 17h30)

Osasuna – Villarreal (20h00)

Maiorca – Espanhol (domingo, 11h00)

Celta de Vigo – Athletic Bilbao (domingo, 13h00)

Valladolid – Atlético Madrid (domingo, 15h00)

Real Sociedad – Getafe (domingo, 17h30)

Barcelona – Sevilha (domingo, 20h00)