Barcelona pressiona Valverde com o treinador do River Plate

O treinador do River Plate, Marcelo Gallardo, é o principal candidato a render Ernesto Valverde, no Barcelona, caso os resultados da equipa catalã não melhorem nos próximos meses, segundo avança o portal argentino "TNT Sports".

De acordo com a referida fonte, já houve um primeiro contacto entre Gallardo e os representantes do Barcelona. O treinador terá ficado agradado com o interesse, no entanto, terá sublinhado que está focado no River, que tenta chegar à final da Taça Libertadores e recuperar a desvantagem de quatro pontos para o líder do campeonato argentino, o Boca Juniors.

O Barcelona está, atualmente, no quinto lugar do campeonato espanhol, com 13 pontos, a dois do líder, o Real Madrid. A equipa de Valverde tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas, ao fim de sete jornadas.

Marcelo Gallardo, de 43 anos, antigo internacional argentino, teve a primeira experiência como treinador principal nos urugaios do Nacional, em 2012, logo depois de terminar a carreira de jogador, no mesmo clube. Em 2014, após um ano de interregno, rumou ao River Plate e de lá não saiu, até agora.