Miguel Oliveira sofre duas quedas na Tailândia

Miguel Oliveira sofreu duas quedas, uma em cada sessão, no primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, esta sexta-feira. O piloto português (KTM) fez o 19.º tempo combinado.

Ainda assim, com o melhor tempo de 1'31.936, Miguel Oliveira, que compete pela Tech3, equipa satélite da KTM, foi o segundo melhor entre os pilotos da equipa austríaca. O finlandês Mika Kallio, da equipa de fábrica, foi 21.º e o malaio Hafizh Syahrin, companheiro do português, foi 22.º e último. À frente do "88", só ficou o espanhol Pol Espargaró, da equipa principal, que foi 15.º, cerca de meio segundo mais rápido.

Marc Márquez (Honda), vigente campeão e líder do Mundial, sofreu uma grave queda na primeira sessão e teve de ser transportado para o hospital. Contudo, horas depois, o espanhol estava de regresso à pista e ainda conseguiu fazer o sexto melhor tempo: 1'30.891, a cerca de meio segundo do mais rápido do dia, o italiano Fabio Quartararo (Yamaha).

No sábado, realizam-se a terceira sessão de treinos e a qualificação. A corrida será no domingo, às 9h45, no Circuito Internacional de Chang.

Veja as duas quedas de Miguel Oliveira