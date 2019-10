Seleção feminina no Euro 2021 é possível, "com mais ou menos dificuldade"

Mara Vieira acredita que a qualificação para o Europeu feminino de futebol - seria a segunda vez na história que isso acontece - está ao alcance da seleção portuguesa, apesar de ser complicada de assegurar.

"Temos possibilidades de conseguir o apuramento, apesar de a Escócia e a Finlândia serem equipas muito fortes. Penso que as possibilidades de Portugal são as que tivemos no último Europeu: não é fácil apurarmo-nos, mas penso que há possibilidade. Pelo menos, todos temos a ilusão de ver a seleção apurada, com mais ou menos dificuldade", afirma a treinadora do Valadares Gaia, em declarações a Bola Branca.

A caminhada de Portugal rumo ao Euro 2021 arranca esta sexta-feira, em Elbasan, na Albânia. Na opinião de Mara Vieira, a seleção albanesa, que perdeu por 0-3, em casa, com a Finlândia, é acessível para a equipa treinada por Francisco Neto:

"É um bom adversário, uma vez que Portugal tem capacidade para vencer. Mas claro que tem de jogar bem para vencer a Albânia."

A equipa acima de tudo



Mara Vieira destaca a importância de, nesta estreia na fase de qualificação, Portugal deixar vincado o sentido coletivo do seu futebol, embora a seleção esteja dotada de muitas boas individualidades.

"A Cláudia Neto joga no Wolfsburgo, a Matilde Fidalgo no Manchester City, mesmo algumas jogadoras em Portugal, como a Ana Borges, destacam-se individualmente, mas acho que devemos destacar mais a parte coletiva. Foi assim que nos apurámos para o último Europeu e, se não for assim, temos poucas hipóteses de nos apurarmos", sublinha.

O Albânia-Portugal está marcado para esta sexta-feira, às 17h00, em Elbasan. Jogo com informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.