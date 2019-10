André Silva interpreta ideia de que Portugal não tem um 9 puro

André Silva ouviu Fernando Santos dizer que Portugal, "neste momento, não tem um 9 puro" e ele, como ponta de lança, interpretou as palavras do selecionador, tendo em consideração o modelo atualmente implementado na seleção nacional. O treinador dispensa a figura de um avançado fixo na posição 9 e privilegia a utilização de dois avançados móveis, mesmo que um, ou ambos, possam ter, igualmente, características para jogar como 9 puro.

"Interpretei [as palavras de Fernando Santos] de forma normal. No entender do 'mister' não há nenhum 9 puro, mas a seleção também está a jogar com dois avançados e são muito móveis lá na frente. Eu faço o que o 'mister' espera e na seleção também não tenho jogado como 9 puro e penso que as palavras do 'mister' foram claras", entende André Silva.

Felicidade pelo regresso

O ponta de lança do Eintracht Frankfurt está de volta à convocatória da seleção, depois de ter falhado chamada para a operação Sérvia/Lituânia. Dois golos no início da experiência na Bundesliga terão contribuído para a opção de Fernando Santos, que enche o jogador de "orgulho".

"É sempre um orgulho representar o nosso povo e voltar a estar com os meus companheiros. Agora, queremos ganhar e sair de lá com os seis pontos", contabiliza, contando com vitórias sobre Luxemburgo e Ucrânia, os dois jogos que se seguem na qualificação para o Euro 2020.

"Esperamos jogos muito difíceis, mas sabemos que somos capazes", conclui, nestas declarações na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, onde André Silva alinhou pelo Eintracht Frankfurt, frente ao Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Portugal recebe o Luxemburgo na sexta-feira, 11 de outubro, e joga na Ucrânia na segunda-feira, dia 14. A seleção nacional está no 2.º lugar do Grupo B, com oito pontos. Tem menos cinco do que a Ucrânia, que lidera, e menos um jogo realizado.