Pragal Colaço sobre Tiago Martins. "Recurso e processo criminal, em caso de falsificação"

A moeda que alegadamente terá atingido o árbitro Tiago Martins, no jogo entre Benfica e Vitória de Setúbal, assunto mencionado no seu relatório e analisado pelo Conselho de Disciplina, custou aos encarnados uma multa que António Pragal Colaço, advogado e conhecido benfiquista, estranha.

A Bola Branca, Pragal Colaço refere que "as multas por arremesso de moedas seriam mais do que muitas" se fossem levadas em conta e, por isso, desconfia da justiça da decisão.

O causídico aponta como elementos decisivos para um recurso a utilização de "imagens e testemunhas", e tendo como objetivo o efeito suspensivo da pena aplicada.

O também adepto do Benfica lembra que o TAD (Tribunal Arbitral do Desporto) pode também ser utilizado para defesa e caso seja provada que Tiago Martins "verteu propositadamente, com intenção, com dolo, inverdades", o Benfica pode avançar para um "processo criminal" por alegada "falsificação de documentos".