Jaime Antunes pede "prova de vida" a Bruno Lage

O Benfica tem apresentado "um futebol pobre" e que se tem manifestado não só nos jogos europeus, mas também no campeonato, onde as vitórias não são convincentes e as exibições longe de estarem à altura de uma equipa que se apresenta na nova temporada como campeã nacional.

Jaime Antunes, antigo candidato presidencial e destacado sócio encarnado, não esquece que no passado recente Bruno Lage "fez tudo certo" e, sem por em causa os atributos do técnico, entende que de um momento para o outro "não desaprendeu". Mas a exigência de estar à frente do Benfica obriga-o a "demonstrar que tem outras soluções" para terminar com os maus desempenhos da equipa.

"Ele diz que tem um grupo com capacidades e qualidades e se o diz tem que o demonstrar em campo. Compete-lhe a ele, como líder da equipa, tirar essa qualidade dos jogadores", acrescenta em declarações a Bola Branca.

O economista não retira confiança nem ao treinador, nem a Luís Filipe Vieira, defendendo que o projeto europeu do presidente "não se vai "concretizar de hoje para amanhã", dando os exemplos de investimentos volumosos de PSG, Manchester City e Juventus, sem os resultados desejados.