Benfica defende caráter de Bernardo e lamenta "sinal de doença dos tempos"

O Benfica saiu, esta sexta-feira, em defesa de Bernardo Silva, que está acusado de "conduta imprópria", pela Federação Inglesa de Futebol (FA), devido a uma publicação alegadamente racista no Twitter.

Na newsletter diária, o Benfica sublinha que Bernardo "é um jovem que sempre se distinguiu pela sua simplicidade, carácter e boa formação" e que, por onde o médio do Manchester City passa, "deixa sempre saudades e consegue o feito de treinadores e colegas que com ele lidam serem unânimes nos elogios à sua natureza alegre e espontânea".

No "tweet" em causa, Bernardo Silva comparou uma fotografia do companheiro no City e amigo Benjamin Mendy, em criança, com o "Conguito", mascote de uma conhecida marca de chocolates.

O caso tomou proporções inesperadas e, apesar da insistência de Mendy de que não levara a mal, a FA moveu uma acusação formal a Bernardo. O internacional português incorre, agora, numa pesada sanção.



"Sinal de uma doença dos tempos"



O Benfica aponta que "transformar uma simples brincadeira entre dois colegas e amigos num 'tweet' com intuitos racistas, e abrir um processo por conduta imprópria, demonstra e é sinal de uma doença dos tempos".



Bernardo tem até 9 de outubro para recorrer da acusação formal.

O caso segue, agora, para uma comissão de regulação independente, composta por três pessoas, que vai decidir o possível castigo.

O clube que o formou defende o caráter do jogador. "No Benfica, temos enorme orgulho no Bernardo e basta ver a forma como ele sente e expressa o amor ao clube onde foi formado e é o do seu coração para perceber o tipo de pessoa de quem estamos a falar", destaca.

O Benfica não é o primeiro a defender Bernardo Silva. O selecionador nacional, Fernando Santos, afirmou que o caso é "um absurdo completo".