Treinadores que terminaram a época no Sporting neste século nunca perderam na estreia europeia

A história futebolística do século 21 dita que os treinadores que terminaram a época no Sporting nunca perderam na sua estreia europeia. Uma estatística que pode dar força a Silas, para a estreia na Liga Europa, frente ao LASK, da Áustria, esta quinta-feira.

O primeiro foi Augusto Inácio, que entrou no Sporting na época 1999/00, logo em setembro, para render o italiano Giuseppe Materazzi. O agora técnico do Desportivo das Aves derrotou o Viking, da Noruega, por 1-0.

Laszlo Boloni, o último treinador campeão pelo Sporting, começou e terminou a época de 2001/02, a da glória, em Alvalade. O romeno fez a estreia europeia no terreno do Midtjylland, com uma vitória por 0-3.

Fernando Santos foi treinador do Sporting em 2003/04. Nessa época, o atual selecionador nacional estreou-se na Europa com uma vitória, por 2-0, na receção ao Malmo.

Peseiro e Sá Pinto roçam a glória europeia



José Peseiro quase venceu a Liga Europa pelo Sporting, na época 2004/05 - foi derrotado na final pelo CSKA de Moscovo. Uma campanha que arrancou com um triunfo por 2-0, em casa, com o Rapid de Viena.

Paulo Bento pegou no Sporting a meio de 2005/06, mas só se estreou na Europa na temporada seguinte, em 2006/07. Fê-lo com um grande triunfo, por 1-0, na receção aos gigantes do Inter de Milão.

Carlos Carvalhal assumiu o comando dos leões também a meio de uma época, neste caso 2009/10. A estreia europeia não foi a mais feliz, mas não mancha o currículo: o atual treinador do Rio Ave empatou, em casa, a uma bola, com os holandeses do Heerenveen.

Ricardo Sá Pinto pegou num Sporting aflito, em 2011/12, e arrancou a carreira na Europa com um empate, a dois golos, no reduto do Legia de Varsóvia. O atual treinador do Sporting de Braga levou os leões às meias-finais da Liga Europa, nessa época.

Entra Bruno de Carvalho para a presidência



Mais recentemente, já na "era Bruno de Carvalho", em 2014/15, Marco Silva levou o Sporting à conquista da Taça de Portugal. Nas competições europeias, estreou-se com um empate, por 1-1, diante do Maribor, na Eslovénia.

Jorge Jesus assumiu o comando do Sporting na temporada 2015/16, logo após ser campeão nacional no Benfica. A estreia europeia foi feita com uma vitória, por 2-1, na receção ao CSKA de Moscovo.

Por fim, Marcel Keizer, o último a terminar uma época no Sporting. O holandês foi o escolhido por Frederico Varandas para substituir José Peseiro, a meio da temporada passada, e apresentou-se à Europa de forma retumbante: uma goleada, por 1-6, no reduto dos azeris do Qarabag.

Silas vai estrear-se nas competições europeias, como treinador do Sporting, com uma receção ao LASK Linz, da Áustria. O encontro está marcado para esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio de Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.