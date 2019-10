Sporting recebe LASK sem Rosier, mas com Ilori

Valentin Rosier é o grande ausente da convocatória do Sporting para a receção ao LASK, da Áustria, referente à segunda jornada do grupo D da Liga Europa.

O francês tinha feito gestão de esforço no treino da véspera, pelo que estava em dúvida, confirmando-se, agora, que não está apto para o jogo desta quinta-feira. Perante isto, Silas atacará o jogo sem laterais-direitos de raiz. A chamada de Tiago Ilori, central que também pode jogar nessa posição, será no sentido de colmatar esse défice.

Mathieu, que também tinha feito gestão de esforço, no último treino antes do encontro, recuperou a tempo e deverá ser titular com o LASK.

Na segunda convocatória escalada por Silas, desde que é treinador do Sporting, destaca-se, também, a entrada de Rafael Camacho, que ainda só fez três minutos pelo Sporting. O extremo português substitui o jovem equatoriano Gonzalo Plata, na lista de 19 jogadores eleitos.

Pedro Mendes, que marcou na derrota (3-2) com o PSV, em Eindhoven, na primeira jornada da fase de grupos, fica de fora da convocatória.

Silas tentará vencer no primeiro jogo no Estádio de Alvalade esta quinta-feira, às 20h00. O Sporting-LASK terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



Lista de convocados



Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa;

Defesas: Ilori, Coates, Luís Neto, Mathieu, Cristián Borja, Acuña;

Médios: Eduardo Henrique,Bruno Fernandes, Miguel Luís, Wendel, Doumbia;

Avançados: Vietto, Rafael Camacho, Jesé, Luiz Phellype e Bolasie.