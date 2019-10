Silas revela que tem tido apoio de Leonel Pontes no Sporting

Silas revelou, esta quinta-feira, que tem tido o apoio de Leonel Pontes, seu antecessor, na adaptação ao Sporting, e que o seu objetivo é dar mais oportunidades aos jovens da formação.

"Ainda estou a conhecer tudo. Tenho tido o apoio do Emanuel [Ferro, adjunto] e também do Leonel Pontes, no que à formação diz respeito. Queremos ter mais jovens connosco na paragem [para as seleções]. Temos aqui muita qualidade. Esta academia tem seis Bolas de Ouro e temos de aproveitar isso. A pouco e pouco, vamos trazendo jovens que nos vão ajudar", afirmou o treinador, em declarações à Sporting TV.

Silas vai tentar obter a sua segunda vitória como treinador do Sporting esta quinta-feira, na receção ao LASK, a contar para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa:

“Acho que vai ser um bom jogo, um jogo interessante. O adversário pressiona muito e deixa espaços. Nós vamos querer pressionar e eles também jogam muito assim, por isso acredito que vá ser muito aberto e com várias ocasiões de golo. É importante termos o apoio dos nossos adeptos, pois precisamos deles. Queremos dar sequência às vitórias."

O Sporting-LASK arranca às 20h00, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.