Roland Linz alerta Sporting para o "excelente meio-campo" do LASK

Roland Linz, antigo internacional austríaco, conhece bem o LASK, próximo adversário do Sporting na Liga Europa. Para o antigo avançado, os leões terão pela frente um adversário valoroso, onde se destacam três jogadores: Michori, Holland e Klauss.



Em entrevista a Bola Branca, Linz começa por destacar os dois médios: "O LASK tem uma equipa muito forte. O meio-campo é excelente e, aqui, destaco o Peter Michorl, que é um médio ofensivo de grande qualidade. Na posição mais recuada do meio-campo, a grande figura é James Holland, um jogador experiente, internacional pela Austrália. Destaco estes dois jogadores, para mim são os melhores a atacar e a defender."

No ataque, é Klauss que enche as medidas a Linz. "Na frente, têm o João Klauss, um avançado brasileiro muito forte, alto, que já marcou seis golos esta época. Mas o meio-campo é o melhor setor do LASK", vinca.

Jogo de 50/50

A qualidade do futebol apresentado pelo LASK e a experiência europeia do Sporting são as principais armas de cada equipa, numa partida sem favorito.

"O Sporting é uma grande equipa, mais experiente a nível europeu, mas não está muito bem, ao contrário do LASK, que pratica um excelente futebol. O treinador da equipa austríaca, o francês Valérien Ismael, que também foi jogador, está a realizar um belo trabalho. Penso que será um jogo sem favorito, um jogo de 50/50", considera Roland Linz.



Nestas declarações a Bola Branca, Roland Linz lembra a evolução que o LASK tem tido, nos últimos anos. Um clube em crescimento e com uma equipa que esteve à beira de entrar na Liga dos Campeões.

"O LASK cresceu muito, nos últimos cinco anos. O plantel é muito bom, com uma mistura de jogadores experientes com jovens muito talentosos que estão a aparecer. Fico feliz por ver este crescimento, esta evolução no clube. Ganharam ao Rosenborg na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa e isso é revelador. Também estiveram muito perto de chegar à Liga dos Campeões, onde só foram eliminados no 'play off', pelo Club Brugge, e depois de terem eliminado o Basileia, com duas vitórias sobre a equipa suiça", recorda.

O Sporting-LASK, da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, realiza-se esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio de Alvalade. Tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.