O Sporting ganhou ao LASK Linz por 2-1. Os golos dos leões foram apontados por Luiz Phellype e Bruno Fernandes, que reagiram na Sporttv depois da partida da Liga Europa.

Bruno Fernandes

“Encontrámos dificuldades pela intensidade e qualidade deles. Na segunda parte corrigimos, falámos entre nós e percebemos o que podíamos fazer melhor. Mostrámos uma dinâmica diferente, tivemos alguns erros pela falta de confiança que ainda sentimos, mas agora o mister vai passar-nos todas as mensagens que quer nesta pausa de duas semanas. Nós tentamos fazer o nosso jogo, toda a gente quer ver bom futebol. Estamos num clube exigente, sabemos disso. Com mais confiança a equipa vai jogar melhor. As ideias do mister são muito boas, ofensivas e de posse. Os adeptos vão começar a gostar mais”

Luiz Phellype

“O sentimento de vitória é bom. Precisávamos de vencer o jogo, até pelo o momento que temos atravessado. Foi difícil após sofrer o primeiro golo, mas o importante é ganhar. Foi bom dar a volta ao resultado. A equipa não vinha de um bom momento. Todos querem que joguemos bem, nós queremos jogar bem e os adeptos também querem que nós joguemos bem, mas como eu disse, no futebol o importante é ganhar”.