Emanuel Ferro e a reviravolta contra o LASK. "É uma vitória do acreditar"

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, destaca a importância da vitória na Liga Europa contra o LASK Linz. Ainda com poucos dias de trabalho, Ferro explica que a equipa continua em processo de adaptação às ideias de Silas.

"Estamos a ajustar formas de jogar à nossa ideia de jogo. Resultou em alguns momentos, noutros não tão bem. Corrigimos aquilo que tínhamos de corrigir. Conseguimos aquilo que queríamos. É uma vitória do acreditar, do público que foi sentido isso", começou por dizer, no fim do jogo, à "SIC".

O adjunto dos leões explica que a equipa vai "para a paragem com uma sensação mais positiva" e espera ver um Sporting mais "coerente" no final da pausa internacional.

"É importante para trabalhar as novas ideias, os jogadores estão envolvidos e embora alguns estejam fora, no próximo jogo achamos que vamos estar mais coerentes", explica.