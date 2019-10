"Bruno Fernandes salvou o Sporting", diz treinador do LASK Linz

Valérien Ismael, treinador do LASK Linz, acredita que Bruno Fernandes foi quem decidiu o duelo em Alvalade, para a Liga Europa, que terminou com uma vitória leonina por 2-1. Em conferência de imprensa, o técnico francês gostou do que viu da sua equipa.

"Encostámos o Sporting às cordas e fomos corajosos. Tivemos um fio condutor, mas já se sabe o valor do Bruno Fernandes e o motivo do seu valor de mercado. Foi ele que salvou o Sporting. Correu como planeámos. Poderíamos ter feito o 2-0 ou o 3-0 e íamos descansados para casa", disse.

O técnico da formação austríaca não esconde o "sabor amargo" na derrota e mostrou-se insatisfeito por não amealhar pontos.

"Estou desiludido por não ter conseguido ganhar. Às vezes ganha-se e outras perde-se. Queremos dar o salto", explica.