​Jovens são a prioridade da Diocese de Vila Real

Na sua mensagem aos fiéis, que assinala o início do novo ano pastoral, o bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, começa por manifestar “muita alegria na nova missão de pastor" da diocese, ao mesmo tempo que expressa “um grande desejo de caminhar” para serem “cada vez mais uma Igreja deste tempo, empenhada em viver e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo nestas belas terras transmontanas e durienses”.



D. António Augusto está em Vila Real há três meses e, neste tempo, refere, já teve oportunidade de conhecer muitos aspetos da vida da diocese: a sua vastidão geográfica, a riqueza humana e também algumas dificuldades e limitações.

“Forte impressão me tem causado a fé profunda do povo simples, o empenho e proximidade do clero e a situação de despovoamento de algumas zonas”, escreve D. António Augusto.

Depois, o bispo de Vila Real dá a conhecer alguns pontos de orientação para o ano pastoral, começando por fazer referência à celebração do Mês Missionário Extraordinário, que coincide, em Portugal, com o encerramento do Ano Missionário.

“Concluído o Ano Missionário e celebrado este Mês Extraordinário, importa que esta marca missionária não se dilua ou apague, mas seja, pelo contrário, o eixo fundamental de toda a nossa vida e ação pastoral”, exorta o prelado, salientando que “desta forma estaremos a corresponder ao apelo programático feito pelo Papa na Exortação A alegria do Evangelho: «Cada Igreja particular, porção da Igreja Católica sob a guia do seu bispo, está, também ela, chamada à conversão missionária»”.

“Este impulso missionário é fundamental para uma a renovação de toda a Igreja e desta diocese em concreto, para que esteja à altura das exigências deste tempo”, realça o prelado.

A canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires, que ocorrerá no dia 10 de novembro, é para o bispo de Vila Real outro acontecimento marcante do novo ano pastoral.

“Um acontecimento desta natureza deve suscitar a vontade na participação na canonização e o maior interesse no conhecimento e divulgação da sua vida e obra, bem como na valorização ou descoberta de vestígios e memórias da sua passagem pelas nossas comunidades. Por outro lado, a partir da canonização, Frei Bartolomeu dos Mártires, é um santo que deve merecer uma especial veneração por parte dos fiéis, pelo que é de incentivar a devoção pessoal e valorizar a sua festa litúrgica anual”, escreve o bispo de Vila Real.

D. António Augusto considera ainda que “este grande e feliz acontecimento deve constituir um forte e vigoroso apelo para todos nós, membros desta igreja diocesana, a caminharmos para a santidade”.

Durante o ano pastoral, a Diocese de Vila Real propõe-se também aplicar as conclusões dos dois últimos Sínodos dos Bispos, o de 2014-2015, sobre a família e o de 2018, sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, partindo das indicações dadas pelo Papa Francisco nas exortações pós-sinodais, Amoris Laetitia e Christus Vivit.

“No caso da família as perspetivas pastorais serão a de anunciar o evangelho da família e revalorizar o sacramento do matrimónio, cuidar da preparação e celebração do sacramento, acompanhar os casais nos primeiros anos de vida matrimonial. Acerca das situações ditas ‘irreguladores’, como é o caso dos recasados, urge alterar as mentalidades no sentido de os acompanhar, discernir e integrar”, elucida o prelado.

D. António Augusto faz ainda saber que “os jovens representarão uma prioridade da vida da diocese nos próximos anos”.

“Eles [os jovens] constituem uma bênção para o mundo e são parte importante da vida da Igreja que precisa da sua presença, do seu entusiasmo e criatividade. Mais do que futuro, eles são já o presente, pelo que é necessário reconhecer o seu lugar e caminhar com todos, jovens e adolescentes, mais ligados à Igreja ou mais afastados”, escreve.

E nesse sentido o prelado pede “ao Secretariado Diocesano da Juventude, aos grupos e movimentos, às paróquias e comunidades religiosas, escolas e colégios, uma especial aposta na pastoral com os jovens, numa dinâmica que terá como horizonte a realização das Jornadas Mundiais da Juventude de 2022”.

Com vista à celebração do centenário da diocese, que ocorrerá em abril de 2022, D. António Augusto informa que já este ano será de sensibilização e motivação da diocese para a efeméride “tão significativa”. O primeiro passo será a auscultação das sugestões e contributos para que, depois, possa ser elaborado o programa.

“Será um momento privilegiado para revisitar tudo o que foi feito durante este último século” refere o bispo, que “desejaria que fosse também ocasião para refletir e lançar as bases da Igreja que queremos ser neste século XXI”, indica o prelado.

A terminar a sua mensagem, D. António Augusto convida ao trabalhado de todos “para uma igreja diocesana com um rosto novo, acolhedor, alegre e próximo e com um estilo novo, mais evangélico, sinodal e dialogante”.