Sérgio lemanta oportunidades desperdiçadas contra o Feyenoord

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que o empate seria o resultado mais justo, no De Kuip, estádio do Feyenoord, onde perdeu por 2-0, na segunda jornada da Liga Europa. O técnico lamentou a falta de eficácia da sua equipa, em declarações à "SIC Notícias" no final do jogo.

"Foi daqueles jogos em que poderiamos ter mais quatro ou cinco ocasiões que não iríamos fazer o golo. Há jogos assim menos conseguidos, mas não merecíamos ter perdido por dois golos. Em termos de ocasiões, o empate era o mais justo, mas quem marca é que ganha. Temos de olhar para nós, o que podemos fazer melhor", começa por dizer.

O treinador destacou o bom início de jogo e explica os dois golos que a equipa sofreu na segunda parte.

"Entramos bem, a controlar. Até aos 25 minutos, o Feyenoord não chegou à nossa baliza. Não estivemos tão agressivos como é costume na primeira fase de construção do adversário, o que lhes deu espaço. Sofreumos o primeiro logo a abrir a segunda parte, num lance caricato, e o jogo abriu-se. O segundo chega porque ficámos mais expostos. Tínhamos a sensação que poderiamos ter vencido o jogo", acrescenta.

O FC Porto está em último lugar do grupo da Liga Europa, devido à diferença de golos. Rangers, Feyenoord, Young Boys e FC Porto estão todos empatados com três pontos.