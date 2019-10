Saravia à espreita de nova oportunidade em Roterdão

Renzo Saravia pode ter, esta quinta-feira, no terreno do Feyenoord, na segunda jornada do grupo G da Liga Europa, uma nova oportunidade para mostrar que tem espaço na equipa do FC Porto.

O lateral-direito argentino, de 26 anos, foi contratado ao Racing de Avellaneda, este verão, para colmatar a falta de um jogador de raiz para essa posição, no plantel. Contudo, na primeira oportunidade que teve, esteve tão mal que Sérgio Conceição o substituiu antes do intervalo.

Foi o jogo da eliminação da Liga dos Campeões, com o Krasnodar, a 13 de agosto. O Porto perdeu por 2-3 e Saravia saiu de campo aos 38 minutos. O internacional argentino não voltou a vestir de azul e branco.

Agora, Saravia pode ter nova oportunidade, caso Corona não recupere a tempo da lesão que o tem afastado dos treinos. O mexicano sofreu espasmos musculares no jogo com o Rio Ave, da sétima jornada do campeonato, a 29 de setembro, mas foi convocado para a partida com o Feyenoord, pelo que é dúvida até à hora da divulgação das fichas de jogo.

Caso Corona não esteja apto, Sérgio Conceição poderá optar por oferecer a titularidade a Wilson Manafá ou por dar uma segunda oportunidade a Saravia de mostrar a qualidade que levou o Porto a contratá-lo.

Certo é que Saravia pode não jogar no FC Porto, mas o selecionador da Argentina não parece ter problemas com isso. O lateral foi chamado para os jogos particulares com Alemanha e Equador, a 9 e 13 de outubro, juntamente com Marchesín, também portista, e Acuña, do Sporting.

A nova oportunidade de Renzo Saravia no FC Porto pode surgir esta quinta-feira, às 17h55, em Roterdão. O Feyenoord-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.