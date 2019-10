Marchesín: "Ficamos com a sensação de que fizemos um bom jogo"

Marchesín, guarda-redes do FC Porto, acredita que a equipa fez uma boa exibição, apesar da derrota por 2-0 em casa do Feyenoord. Em declarações na "flash interview" da SIC no final da partida, o argentino lamentou uma derrota que considera injusta.

"Mais que os golos sofridos, penso que a derrota é injusta pelas oportunidades que criámos. Quisemos sempre jogar, tivemos iniciativa e eles fizeram muito pouco para ter este resultado", disse.

O argentino acredita que as "desconcentrações" da equipa pagaram-se caro: "Mais que o resultado, ficamos com a sensação de que fizemos um bom jogo. Fizemos um bom jogo. Tivemos desconcentrações que nos custaram caro. É um estádio difícil, o Feyenoord respeitou-nos muito e colocou-se atrás".