Jaap Stam explica vitória contra o FC Porto. "Defendemos bem e atacámos quando foi possível"

Jaap Stam, treinador do Feyenoord, elogia a exibição da sua equipa na vitória caseira por 2-0 frente ao FC Porto. O treinador do clube holandês reconhece alguma sorte desfecho da partida, mas destaca a eficácia da estratégia desenhada.

"Com alguma sorte e bom futebol conseguimos ter sucesso. Eles já não perdiam há oito jogos, mas dendemos e atacámos quando foi possível. Sabíamos que era possível vencer e conseguimos", disse.

Numa altura em que todas as equipas estão empatadas com três pontos no grupo, Jaap Stam reforça o desejo de seguir em frente, mas não dá garantias.

"Claro que gostaríamos de terminar nos dois primeiros lugares, mas é muito cedo para especular. Vamos tentar manter este nível", remata.