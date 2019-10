Freitas do Amaral, o professor que cruzou a política

“Professor Freitas” era assim tantas vezes tratado não só por alunos, mas por companheiros e adversários políticos. E o seu retrato era o de professor organizado, que expunha a matéria com clareza e seguia à rica o programa estabelecido. Como na altura contavam os antigos alunos, numa reportagem publicada na revista “Tabu”, costumava chegar com a sebenta, feita a partir das suas lições, e desfiava a matéria num estilo simpático, ainda que sem grande fulgor. Para alguns, isso eram vantagens. Para outros, um estímulo a faltar às aulas.

Nascido na Póvoa do Varzim a 21 de Julho de 1941, Diogo Pinto de Freitas do Amaral foi discípulo de Marcelo Caetano na Faculdade de Direito de Lisboa, onde se licenciou em 1963 e fez carreira académica. Quando se jubilou, em 2007, aos 65 anos, depois de ter percorrido uma longa carreira política e académica, justificou com os problemas de coluna e manifestou grande pena por deixar de ser aquilo que sempre se tinha sentido: professor.

Era o último dos pais do regime democrático – fundadores ou altas figuras do regime nascido da revolução –, uma personalidade que cruzou as últimas décadas de Portugal e cruzou quase todo o espectro partidário. Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira, aos 78 anos, em Cascais, onde estava internado há duas semanas.

Freitas e Soares acabaram amigos, mas para trás ficavam anos de combate político. Antes da Revolução, estavam em lados opostos. Soares na oposição, no exilio ou na prisão. Freitas, na academia, moldado pelos “mestres” do direito público do Estado Novo, como reconheceria na sua última lição, onde fez questão de prestar a sua homenagem às «qualidades científicas e académicas» de Marcelo Caetano e aos seus «grandes mestres» de direito público, «todos adeptos do Estado Novo» que «deixaram sementes bem plantadas» na sua geração.

Para a geração que tem agora 45 anos, essa é a primeira imagem política que têm de Freitas do Amaral: o candidato presidencial de “loden” (caso comprido) verde, que tinha um hino que ainda hoje recordam (P’rá Frente Portugal) e muitos apoiantes que usavam chapelinhos de palha. Apoiado pelo PSD de Cavaco Silva, Freitas do Amaral quase ganhou as presidenciais, numa campanha renhida que acabou por ser ganha por Mário Soares.

As presidenciais do “loden”

Freitas tinha saído há pouco tempo do mais polémico dos seus cargos: ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo liderado por José Sócrates. Uma traição que o partido que fundou nunca lhe perdoou e que muitos socialistas, que se lembravam bem das presidenciais de 1986, também nunca aceitaram bem. Para muitos deles, ele era o homem do CDS, a figura da direita que quase conseguia vencer Mário Soares na corrida a Belém mais disputada de sempre.

“A evolução do direito administrativo português nos últimos 50 anos” foi o título pesado da lição, aligeirado com o subtítulo “De aluno caloiro a professor aposentado – 50 anos de estudo do Direito”. Nessa última aula, o anfiteatro encheu-se de caras conhecidas de vários quadrantes políticos.

Depois de Revolução, ganhou mais peso o direito “democrático e de forte cunho social”, como também disse nessa lição. Foi, então, um dos seus fundadores do CDS (partido de Centro Democrático Social) e o seu primeiro presidente, eleito no congresso fundador. Chegou depois do PSD, o que muitas vezes foi apontado como um fator que explica a diferença de tamanho eleitoral de ambos.



Em 1976, o CDS foi o único partido que votou contra a Constituição, por recusar, sobretudo, o caminho para socialismo expresso no preambulo. dois anos depois, contudo, dá a mão ao PS de Soares, mas sem integrar o governo PS-CDS, que durou escassos meses, de janeiro a agosto de 1978.

Seguiram-se vários governos de iniciativa presidencial, até às eleições de 1979, em que PSD e CDS coligados na Aliança Democrática (que incluía também o PPM) conseguem a maioria absoluta. Freitas é vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros no governo liderado por Francisco Sá Carneiro. Mas o sonho de “um governo, uma maioria, um Presidente” termina na noite de 4 de dezembro de 1980, com a morte de Sá Carneiro, também num penúltimo dia de campanha eleitoral.

Foi nessa noite que Freitas surgiu nas televisões de milhões de portugueses a comunicar a morte do primeiro-ministro e do ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, outra figura do seu CDS. Freitas, como numero dois do Governo, fica como primeiro-ministro interino, mas só até Francisco Pinto Balsemão assumir a liderança do PSD. Apesar da maioria, os tempos são de convulsão na AD, devido a divisões internas no PSD. Nas eleições de 1982, a coligação desce e Freitas demite-se da liderança do partido. Novas eleições em 1983 acabam por dar origem ao governo do Bloco Central, como Mário Soares e Carlos Mota Pinto.

Freitas, começa, entretanto a preparar a sua campanha presidencial. Com o apoio do PSD de Cavaco Silva, a direita parece de novo almejar “um governo, uma maioria, um Presidente”. A campanha foi a mais mobilizadora de sempre, Freitas parece vencedor quase à partida e Soares tem sondagens a darem-lhe 8 por cento. Mas acaba vencido na meta da segunda volta, em Fevereiro de 1986. E, quase de seguida, as maiorias absolutas de Cavaco reduzem o seu CDS ao “partido do táxi”, com quatro deputados.

Em 1988 ainda volta a presidir ao CDS, mas por pouco tempo, e acabaria mesmo por sair do partido na sequência do discurso eurocético de Manuel Monteiro. Nunca mais a relação será normal. E agrava-se muito quando, em 2005, Diogo Freitas do Amaral aceita ser o ministro dos Negócios Estrangeiro de José Sócrates. Pelo meio, Freitas do Amaral, chegou àquele que, na altura, era o mais alto cargo internacional ocupado por um português: foi o escolhido para representar o país como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas entre 1995 e 1996.

Ressaca da política

Embora se visse sempre como professor académico, Freitas do Amaral gostava dos holofotes e da política. E cada vez que ficou sem esses holofotes sentiu-se injustiçado. E no seu último livro de memórias, apresentado já este ano. Um livro em que conta os seus últimos anos e em que manifesta algum desencanto e até acrimónia, contra o espaço político em que durante muito tempo se situou – o centro-direita.