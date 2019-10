Freitas do Amaral em frases

Sobre a derrota nas presidenciais de 1986

“Eu consegui sublimar essa derrota e transformá-la numa série de vitórias que, cada uma delas, é menor do que tinha sido a vitória das presidenciais, mas que, no seu conjunto, me recompensam inteiramente do tipo de vida política que tive, uma vida muito cheia, muito preenchida, muito interessante, e que foi muito enriquecedora do ponto de vista cultural”

Entrevista à Agência Lusa, junho de 2019

Sobre o Governo de Pedro Passos Coelho

“Este Governo tem duas coisas muito positivas. A primeira, é que está a tentar fazer dentro dos calendários estabelecidos o que se comprometeu a fazer no acordo com a troika, isso é fundamental. Se tivéssemos o anterior primeiro-ministro, provavelmente estaria a enganar a troika, a dizer que cumpria sem cumprir”

Entrevista à Renascença, dezembro de 2011

“Ou o Governo [de Pedro Passos Coelho] muda de política ou o país muda de Governo”

Declarações à margem do lançamento da biografia de Mário Soares, março de 2013

“Vivemos um momento de forte retrocesso”

Conferência sobre os 40 anos do 25 de Abril, em 2014

“Este Governo [de Passos Coelho] é o mais à direita dos últimos 40 anos”

Conferência sobre os 40 anos do 25 de Abril, em 2014

“É altura de dizer basta e de fazer este governo recuar. A continuar por este caminho, qualquer dia temos aí uma ditadura”

Declarações à Lusa, 27 de outubro de 2013

Sobre José Sócrates

“Gostava de lembrar ao engenheiro José Sócrates, que, pelos vistos, tem pouca cultura democrática, que só em ditadura – e nós tivemos essa experiência com o doutor Salazar durante 40 anos – é que o Governo se arroga o monopólio do patriotismo e acusa todas as oposições de não serem patriotas, porque não pensam como o Governo”

Declarações à Renascença, maio de 2011

“José Sócrates está-se a transformar num símbolo, num ícone da esquerda portuguesa”

Declarações à RTP Informação, fevereiro de 2015