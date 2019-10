Sabe qual é o país com mais línguas oficiais?

Quando se pergunta qual a língua oficial de um país pensamos apenas numa. Em Portugal, fala-se português. Em França, francês. Na Grécia, grego.

Mas, se lhe perguntarem qual a língua oficial de Espanha, o que responde? Espanhol. Está certo, mas incompleto. O espanhol ou castelhano é a língua oficial em termos nacionais, mas há mais línguas oficiais, de cariz regional: galego, basco, catalão e occitano ou aranês.

Na Áustria também é assim: existe uma língua oficial a nível nacional – o alemão – e mais três regionais: esloveno, croata e húngaro.

Mas o país recordista de línguas oficiais é a África do Sul. Tem 11:

africâner inglês ndebele xhosa zulu soto setentrional soto meridional tsuana suázi venda tsonga

O Brasil não fica muito longe: tem uma língua oficial e oito co-oficiais.

Outro país com várias línguas oficiais é a Índia: sete. E, nos EUA, apesar de a língua oficial ser o inglês em muitos estados, há mais cinco. Entre elas, o espanhol, o samoano e o caroliniano.

Pela Europa, temos a Suíça com quatro línguas oficiais (alemão, francês, italiano e romanche), Itália também com quatro (sendo o italiano a única a nível nacional), a Bélgica com três e o Reino Unido com duas: inglês, ao nível nacional, e galês, no País de Gales.

Na China, só existe uma língua oficial – o mandarim – mas ela é falada por 885 milhões de pessoas. O mandarim é a língua mais falada no mundo.

O espanhol (ou castelhano) é a segunda e só depois aparece o inglês. O português aparece em sexto lugar, com 170 milhões de falantes.

A língua que menos gente usa para comunicar é o Sindi. É usada por 9,7 milhões de pessoas no Afeganistão, na Índia, no Paquistão e em Singapura, apesar de não ser língua oficial.