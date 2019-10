Quatro polícias mortos em esfaqueamento em Paris. Atacante foi abatido

Um homem esfaqueou esta quinta-feira agentes da polícia em Paris, matando quatro membros das forças de segurança, antes de ser abatido.

O balanço atualizado de vítimas foi avançado à Reuters por uma fonte da polícia, mas ainda não foi confirmado oficialmente. Outras fontes policiais disseram à mesma agência que o suspeito seria funcionário adminisitrativo da sede das forças de segurança, onde se deu o ataque.

De acordo com o canal BFM TV, o ministro do Interior, Christophe Castañer, já está a caminho do local.

À mesma estação de televisão, um dirigente do sindicato da polícia francesa começou por avançar que um dos agentes morreu, a par do suspeito abatido.

"Um colega está morto na sequência do esfaqueamento, outro colega encontra-se em estado de choque e a pessoa por trás do ataque foi abatida por um outro colega", disse Loic Travers.

A estação de metro mais próxima do local do ataque foi encerrada por motivos de segurança, avançou a empresa de transportes públicos RATP via Twitter. A polícia criou também um perímetro de segurança em torno da sua sede em Paris.



[em atualização]