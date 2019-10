Coreia do Norte dispara novo míssil de submarino

A Coreia do Norte anunciou esta quinta-feira que testou, com sucesso, um novo míssil balístico disparado a partir de um submarino.

O teste foi realizado na costa ocidental do país, na quarta-feira, confirmam as autoridades de Pyongyang através da agência de notícias KCNA.

O objetivo do novo míssil Pukguksong-3 é conter ameaças externas e reforçar o sistema de defesa, indicam as autoridades norte-coreanas.

O teste “não teve impacto adverso na segurança dos nossos países vizinhos”,

O lançamento aconteceu um dia depois do anúncio da retomada das conversações com os Estados Unidos com vista ao desmantelamento do programa nuclear da Coreia do Norte.

Os analistas consideram que este foi o teste mais provocador do regime liderado por Kim Jong-un desde o início do diálogo com Washington, em 2018.