As portuguesas Irina Rodrigues e Liliana Cá não conseguiram apurar-se para a final do lançamento do disco nos Mundiais de Atletismo, que estão a decorrer em Doha.

O melhor lançamento de Irina Rodrigues foi de 56,21 metros e terminou em 23.º.

Já Liliana Cá terminou em 26.º com um lançamento de 54,31.

A qualificação estava nos 62,25 metros.