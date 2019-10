Francisco Belo fora da final no lançamento do peso

O português Francisco Belo não conseguiu qualificar-se para a final do lançamento do martelo nos campeonatos do Mundo de atletismo, que estão a decorrer em Doha.

O melhor lançamento do lançador do Benfica foi de 19m52, mas insuficiente para ficar nos 12 primeiros lugares da qualificação. Belo ficou em 32.º lugar em 35 atletas que estavam inscritos.

O atleta luso esteve em dúvida depois de uma gastroenterite que o afetou nos últimos dias, já no Qatar.

O seu recorde pessoal era de 20.97 metros.

O melhor da qualificação esta quinta-feira foi Tomas Walsh com 21.92 metros.