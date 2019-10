Rio recusa dizer se viabiliza Governo PS. E pede que Costa diga se o fará a um governo do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, recusa dizer se admite viabilizar um executivo do PS, se houver um impasse à esquerda, após as eleiçoes de domingo, devolvendo a pergunta a António Costa.

"Eu respondo-lhe a isso quando o dr. António Costa responder se está disponível para viabilizar o meu governo, no caso de eu ganhar e não ter maioria absoluta", afirmou Rio, após um encontro com empresários em Vila Nova de Gaia.

"Nós vamos ter o resultado eleitoral no próximo domingo e logo vamos ver o xadrez que dali sai. A minha convicção é que o PS andou a atacar o BE e, em parte o PCP, mas se o resultado eleitoral for de tal maneira que o PS possa formar Governo com apoio do PCP e BE acho que será isso que irá acontecer", acrescentou.

"Se se tiverem de se entender vão-se entender outra vez, é a minha convicção", rematou.