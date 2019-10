Rio contra redução de propinas e a favor de mais vagas em Medicina

O presidente do PSD, Rui Rio, considera que a redução do custo das propinas foi uma medida eleitoralista da "geringonça"

A mensagem foi deixada esta quinta-feira, durante um encontro com estudantes da Federação Académica do Porto.

"Eu sou contra a redução que se fez das proprinas. Não acho que faça sentido algum, a partir de 6 de outubro. Até ao dia 6 de outubro tinha um sentido: era a denominada "geringonça" conseguir votos para 6 de outubro. Depois do dia 6, nem sei se o próprio PS gostará muito."

Neste encontro com estudantes, o líder do PSD manifestou-se, ainda, favorável á abertura de mais vagas nos cursos de Medicina

"Nós não podemos apertar tanto a entrada na faculdade. Não faz sentido haver, depois, falta de médicos e estarmos a 'importar' médicos de outros países, não dando oportunidade aos jovens portugueses que querem tirar o curso, forçando-os a ir, por exemplo, para a República Checa, como muitos vão, tirar o curso", declarou Rio.

Apesar de dizer que não gosta do termo "economicista", Rui Rio manifestou a ideia de que não se pode olhar para a questão do acesso aos cursos de Medicina "numa lógica, como se costuma dizer, mais economicista, dizendo que até podemos fechar as faculdades todas e os checos é que gastam o dinheiro e nós trazemos as pessoas".

"Temos de mudar. Demora uns anos a lá chegar, mas deveríamos dar mais oportunidades, quando há escassez de profuissionais na Medicina", rematou